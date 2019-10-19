Beşiktaş'ta 2012’de başkanlığa seçilen Fikret Orman, 7,5 yılın ardından yarın görevini devrediyor. Yıldırım Demirören’in Futbol Federasyonu başkanlığına seçilmesinin ardından Bülent Deriş ve Nazmi Koca’ya karşı girdiği seçimi kazanarak 33. Başkan olarak koltuğuna oturan Orman, ilk olarak mali problemler yüzünden FEDA dönemini başlattı. Ardından tesisleşmeye önem veren ve İnönü Stadı’nı yıkıp yeniden yaparak büyük bir başarıya imza atan Orman, futbolda Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven Bilic, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı ile çalıştı.

Güneş’le üst üste 2 şampiyonluk kazanıp, 3. yıldızı taktı. Şampiyonlar Ligi’nden gruptan namağlup lider çıkan ilk takım oldu. 7.5 senede Pepe, Mario Gomez gibi dünya yıldızları da dahil 77 transfere imza attı. Cenk Tosun’u rekor ücretle Everton’a sattı. Transferden 100 milyon euro gibi bir gelir elde etse de kulübün borcunu 580 milyon TL’den 2.6 milyar TL’ye çıkarttı.

Kaynak: Star