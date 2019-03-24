Kagawa ile yapılacak uzun vadeli anlaşma ve Kiyotake’nin transferinin Japonya’da forma satışlarını patlatacağı belirtildi. Yönetim ise Tokyo ve Osaka’da Kartal Yuvası açma kararı aldı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Uzak Doğu seyahatinin detayları belli oldu. Orman, Japonya'da birçok üst düzey yöneticiyle yaptığı görüşmede aynı tavsiyeyi aldı: "Kagawa Beşiktaş'ta kalıcı olursa, burada çok fazla taraftar kazanırsınız." Ayrıca Orman'a bir de öneri geldi: "Kagawa'nın haricinde bir Japon futbolcu daha transfer ederseniz burada çok daha fazla etki yaratırsınız. Japonya'da en az Kagawa kadar sevilen Hiroshi Kiyotake de sizin aradığınız isim olabilir. Bundesliga ve La Liga tecrübesine sahip. Üstelik milyonlarca hayranı var. İki futbolcu forma satışlarınızı patlatır."

ANİME ANLAŞMASI TAMAM

Fikret Orman'ın Japonya'daki potansiyeli yerinde görmesi beraberinde birçok fikri de getirdi. Siyahbeyazlılar, bu ülkede Kartal Yuvası mağazası açma kararı aldı. Birkaç farklı lokasyonda yer alacak mağazaların, Beşiktaş'ın tanıtımı ve Japon pazarındaki gelişimi açısından önemli olacağı düşünülüyor. Söz konusu mağazaların ilk etapta Tokyo ve Osaka kentlerinde hizmete girmesi bekleniyor. Bu arada Beşiktaşlı yöneticilerin büyük önem verdiği anime çizgi filmi için anlaşma sağlandığı öğrenildi. Orman'ın Japonya ve Malezya ziyaretleri sonucu yaptığı anlaşmalar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ÜÇ BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Japonya'nın Cerezo Osaka takımında forma giyen 29 yaşındaki Hiroshi Kiyotake'nin geçmiş kariyerinde Nürnberg, Hannover ve Sevilla kulüpleri de var. 43 kez milli formayı giyen Kiyotake, 10 numara pozisyonu dışında sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.

(Sabah)