Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın başkanları Ali Koç ve Fikret Orman açıklamalarda bulundu. Gerçekleşen tarihi buluşmada iki başkan da dosluk mesajları verdi. İşte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Ali Koç'un yaptığı açıklamalar...

Ali Koç: Kazanmaya geldik

Bu bir ilk. Gelecek açısından da umarım örnek teşkil eder. Ebedi dostluk diyorsak böyle olmalı. Şiddet, nefret fayda sağlamıyor. Son derece önemli bir maç. Fikir Fikret Orman'dan çıktı. Biz kazanmaya geldik.

Fikret Orman: Gazozuna olsa bile önemli maç

Takımımızı maça hazırlamaya çalışıyoruz. Taraftar gibi maçı izlemekten başka yapacak bir şey yok. Fenerbahçe gibi biz de maçı kazanmayı çok istiyoruz. Takımımızı destekleyeceğiz. İnsanlara iyi bir izlenim bırakacak bir maç olmasını istiyoruz. Hakedenin kazanacağı bir maç olsun. Bu fikir bir dostumuzdan geldi. Ali Başkan'a ilettim. O da kendi televizyonlarımızdan yapalım dedi ve bu ortam gerçekleşti.

Fikret Orman: Zor bir maç olacak

Beşiktaş - Fenerbahçe maçları hep zor olmuştur. Hiç rahat geçmez. Zor bir müsabaka. Futbolun konuşulduğu, pozisyonların konuşulduğu, hakemen hatalarının sahaya yansımadığı bir maç olsun. Tarihimizde yüzlerce maç yaptık. Oyuncular maçın sonucuna karar verecek.

Ali Koç: Çağ dışı uygulamaları kaldırdık

Lefter dediğiniz zaman akla hep güzel şeyler geliyor. Türk toplumunun saygılı ve sevgili olmasını gösteren bir durumdur. Yönetime geldiğimizden beri hep iyi düşüncem vardı. Sporun gerçek ruhu yansıtılmalı. Kadrdeşlik fair-play bunlardardan bir kaçı. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri başkasına yapılmasını istemeyiz. İlk derbi maçta içerde Beşiktaş ile karşılaştık. O maçta bazı çağ dışı uygulamalarını kaldırdık. Rakip takım taraftarları uzun süre tribünde kalıyordu. Büfeler açılmıyordu. Tuvaletler kapatılıyordu. Bunların hepsini kaldırdık. Biz bunu kimseye de söylemedik. Beşiktaşlı taraftarlar maçtan sonra açıkladı. Bence daha medeni şartlarda taraftarlar maçları izlemeli.

Ali Koç: Umarım hakem hataları konuşulmaz

Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi her şeye rağmen desteklemeye devam ediyorlar. Onlar arkamızda olduğu sürece Fenerbahçe her zaman bir adım öndedir. Son dönemlerde 8-10 yıl geriye baktığımız zaman en büyük engelleri taraftarımız sayesinde aştığımızı görüyoruz. Son yıllarda derbilerde en iyi takım biziz. Türkiye'ye örnek olacak bir derbi mücalesini umarım izletiriz. Umarım hakem hatalarından uzak bir karşılaşma olur.



