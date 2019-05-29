Fikret Orman uçuşa geçti!

Fikret Orman, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, Beşiktaş ile Dorak Tur arasındaki anlaşma gereği kubbesi takımın logosuyla kaplı olarak 25 Nisan’dan beri uçuş gerçekleştiren sıcak hava balonuyla peribacalarını kuş bakışı izledi.

Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesindeki balon kalkış alanına gelen Orman, kızı Nazlı ile birlikte sıcak hava balonlarının hazırlıklarını izledi. Ardından sepetteki yerini alan Başkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kapadokya’ya daha evvel geldim, yine Beşiktaş logosunun olduğu bir balondu ama bunun kadar mükemmel değildi” dedi. Orman ve beraberindekileri taşıyan sıcak hava balonu yaklaşık bir saat boyunca Kapadokya semalarında süzüldükten sonra Çavuşin köyü yakınlarına indi.