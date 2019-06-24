Fikret Orman, transferdeki yetki karmaşasına açıklık getirdi

"Umut Güner'i bir yere aldığımız yok, aynı statüde devam ediyor"

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa verdiği özel röportajda siyah beyazlı ekibin gündemine dair soruları yanıtladı.

Umut Güner'in transfer yetkisinin elinden aldığı iddiasına yanıt veren Orman, "Umut Güner ile beraber stadı yaptık. O dönem stattan sorumluydu ve büyük emekler verdi. Cumhurbaşkanı ziyarete geldiğinde Umut Güner'e teşekkür ettim. Şimdi Umut Güner'i transferden aldı deniyor. Umutu bir yerden aldığımız yok, bıraktığımız da yok. Ama sürekli yıpratmaya çalışıyorlar. Biz beraberiz, başarılı transferlerimiz de oldu, arada tutmayan da, hepsini biz beraber yaptık. 3 senelik dönemde transferde beraber çalıştık. Aboubakar, Talisca, Babel, Pepe gibi isimleri Umut Güner ile beraber transfer ettik. Umut Güner ile beraber de yine şu an transferi götürüyoruz. Aynı statüde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Fikret Orman'ın önemli açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- "Kagawa'yı kadromuzda düşünüyoruz ama onun İspanya hayali var. İspanya'da istediği gibi bir kontrat bulabilirse, oraya gidebilir. Temmuz'da görüşeceğiz."

- "Burak kariyerini burada bitirmek için geldi. Müthiş bir Beşiktaşlı. Futbol kariyerini burada bitirecek, anlaşmamız da öyle. Teklif geldi ama tatmin edici değil."

- "Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma yaptık. Yıllık 12 milyon TL alacak. Tazminat maddesi yok."

- "Quaresma dönünce ayrılmak istiyorsa ayrılır, yapacağımız görüşmelere bağlı. Önemli olan kurumun menfaati."

- "Gördüğünü çalan hakemler istiyoruz, maçı kafasında oynayıp çıkan hakemler değil. VAR'ın yanlış olduğunu düşünmüyorum ama Türkiye'deki hakemlerin VAR konusunda yaptıklarına inanmıyorum."

- "Fener Ol kampanyası cesaret gerektiren bir kampanyaydı. Bu kadar başarılı olmalarını beklemiyordum. Dost camiamızı tebrik ederim."

- "Cenk bizim evladımız, maçlarımıza geliyor. Dönmek isterse, burası onun evi. Ben onunla konuştum, biraz daha Avrupa'da oynamak istediğini söyledi."

- "Dorukhan için gelen bir teklif yok."

- "Gelecek sene kalede Karius olacak. Fabri'yi düşünmüyoruz."