Fikret Orman: Transfer için zamanımız var

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımın kamp yaptığı Avusturya’da önce sabah idmanını izledi, ardından da düzenlediği basın toplantısıyla merak edilenleri yanıtladı. Orman, yeni sezon öncesi hem transfer hem de takımın son durumu hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Orman’ın sözleri:

“Tabii ki transfer ihtiyacımız var. Bu sezon hocamızla beraber iyi bir çalışma dönemi geçiyoruz. Transferin bitmesine 1 aydan fazla var. Her seferinde söylüyorum. Beşiktaş Kulübü’nde transfer yapmak en kolay iş. Önemli olan mali portre. Olursa eğer kampa yetiştirmek istiyoruz. Ancak kampa (4 Ağustos’ta bitiyor) geleceğini sanmıyorum. Süreç içerisinde yoğunlaştığımız oyuncular var. 2 Eylül’e kadar mali koşullar altında en iyi işi yapmak istiyoruz. Zaman içerisinde sadece gelen değil giden oyuncular da olabilir.”

‘Bu dönem bitecek...’

“Beşiktaş’ta güzel bir sezon başlıyor. Güzel işler yapma gayretindeyiz. Beşiktaş, mutlulukla büyüyen bir kulüp. Beşiktaş’ın mutsuzluğu üzerine bir şey yapmayın. Fotoğraf benim açımdan çok açık. Küçük resme baktığımızda Beşiktaş’ın negatifliği üzerine çalışan bir ekip var. Bu tip şeyler başka takımlarda da oluyor ama onlarda hiç konuşulmuyor. Beşiktaş taraftarı her yerde var. Kim bunu temsil ediyor? Bugün 30 kişi bir yerde buluştu bir açıklama yaptı diyelim, ’Şunu istemiyoruz’ dedi. Bu yetkiyi bu gruba kim veriyor? Farkındaysanız 2 senelik şampiyonluğun ardından 4’üncü bitirdiğimiz sezonla birlikte bu işler başladı. Bu dönemim bittiğinde yeni bir başkan ve yeni bir yönetim kurulu gelecek.”

Orman, basın mensuplarıyla birlikte bu pozu verdi.

‘Burak Yılmaz ve Dorukhan kalacak’

“Bırakın biz işimizi yapalım, Beşiktaş’ı mutlu etmeye çalışalım. Buradaki taraftarlar mutlu. Her dakika taraftarlarla birlikteyim. Birisine soruyorum, niçin bunu istemiyorsun diye; bilmiyorum diyor. Ben iyi bir sezon geçireceğimize ve şampiyon olacağımıza inanıyorum. Burak ve Dorukhan, yeni sezon planlamamız içerisinde. Şu ana kadar transfer gibi durumlar gerçekleşmedi. Bizim şu anki futbol yapılanmamızda Dorukhan da var, bütün oyuncular var ama bir durum oluşursa menfaatler doğrultusunda değerlendiririz. Alt yapıyla ilgili pozitif raporlar alıyorum. Birçok oyuncunun bu yıl ve önümüzdeki yıl için Beşiktaş adına kazanç olacağını düşünüyoruz.”

Kameralara öpücük yolladı

İdmanı canlı olarak yayınlayan kameramanların kendisini çektiğini ve muhabirlerin de “Başkan da kampa katıldı” cümlesini duyan Başkan Orman, onlara doğru dönerek öpücük gönderdi.

Orhan Yıldırım