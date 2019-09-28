Beşiktaş bir yandan seçim sürecine girerken bir yandan da Trabzonspor maçının heyecanını yaşıyor. Orman'ın seçim kararı sonrasında bu maçın önemi de bir hayli arttı. Başkan Fikret Orman, derbi öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ile özel bir görüşme yaptı.

BU KARAR SİZİ ETKİLEMEMELİ

Orman'ın Abdullah Avcı ve takım kaptanlarıyla yaptığı görüşmede, "Seçim kararı almış olabilirim. Ama bu karar sizi etkilememeli. Çıkıp aslanlar gibi mücadele etmelisiniz" diye konuştu.

MORALE İHTİYACIMIZ VAR

Başkan Fikret Orman'ın Abdullah hocaya, "Hocam ligde henüz kaybettiğimiz bir maç yok. Camianın morale ihtiyacı var. Trabzonspor maçını kazanalım ve çıkışa geçelim" dedi.

AVCI'DAN ORMAN'A GARANTİ

Bu görüşme sonrasında Abdullah Avcı'nın Fikret Orman'a, "İyi futbol oynayacağımızın garantisini verebilirim başkanım. Trabzonspor deplasmanından mutlu uyrılacağız" dediği öğrenildi.

ÇEBİ'DEN İLK HAMLELER

Başkanlığa aday olması beklenen isimlerden birisi olan eski yönetici Ahmet Nur Çebi'nin yabancı bir sportif direktörle anlaştığı ve Beşiktaş'ın başına o ismi getireceği iddia edildi. Çebi'nin beklendiği gibi teknik direktör Sergen Yalçın'ı takımın başına getireceği ama futbolu yeni sportif direktöre teslim edeceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'TA YÜKSEK TEMPO

Beşiktaş, Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına dün de devam etti. Ümraniye tesislerindeki çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Futbolcularını zaman zaman uyaran Abdullah Avcı, "Çabuk paslaşmak zorundayız. Topu hızlı dolaştırmazsak savunmanın yerleşmesine izin veririz. Yüksek tempoda isabetli ve doğru paslar sistemimiz için çok önemli" dedi.

YARDIMLAŞMA ÇOK ÖNEMLİ

Avcı hücumda ve savunmada yardımlaşmanın önemli olduğunu ancak bu sayede takım olabileceklerini söyledi.

Kaynak: Takvim