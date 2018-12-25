Fikret Orman - Şenol Güneş toplantısında neler oldu?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş'in dün akşam bir araya gelerek, baş başa özel bir görüşme yaptıkları öğrenildi. Yaklaşık 5 saat süren görüşmede, takımın kötü durumu ve ikinci yarı planlaması masaya yatırıldı. Yemekli buluşmada Orman, tecrübeli çalıştırıcıya takımla ilgili düşüncelerini ve sezonun ikinci devresinde neler yapılması gerektiğini sordu. Görüşmede, Beşiktaş'ın yeniden ayağa kalması için yönetim ve teknik heyetin el birliği ile çalışması kararı çıktı. Gidecek ve kalacak oyuncular da belirlenirken, gerekli yerlere yapılacak takviyeler için fikir birliğine varıldı. Bu arada Kartal'ın, devre arası kampını 3-15 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştireceği bildirildi.

KAFANIZI TEMİZLEYİN

Şenol Güneş, Kasımpaşa'ya karşı 4-1'lik ağır bir yenilgi alan oyuncularına soyunma odasında kısa bir konuşma yaptı. Tecrübeli hocanın öğrencilerine, "Kafanızı temizleyin, sorunsuz bir şekilde dinlenerek kampa gelmenizi istiyorum. İlk yarıyı verimli geçiremedik. Her şeyi beraber düzelteceğiz. Aile olamazsak da başaramayız. İkinci yarıda yeni bir başlangıç yaparak iddiamızı ortaya koyacağız" dediği belirtildi.

(Sabah)