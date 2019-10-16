Fikret Orman: Seçilen başkana destek veririm

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kadın basketbol takımının TRC İnşaat ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladığı törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dün sabah Vodafone Park’ta gerçekleşen etkinlikte açıklamalarda bulunan Orman, seçim sürecine ilişkin, “Yoğun bir gündem var. 4 aday var. Beşiktaş’a hayırlı, uğurlu olsun. Umarım projelerin konuşulduğu bir süreç olur. Beşiktaş camiası büyük bir camia gibi gözükse de dar bir camiadır. Herkes yüz yüze bakacak. Adayların birbirlerine kırıcı sözler söylememesini temenni ederim” dedi.

İşte Başkan’ın tüm sözleri;

‘Haksızlık yapılırsa susmam’

“Benim kırgınlıklarımı bırakırken anlattım. Hiçbir zaman yorgun değildim. Sadece yaşananları hak etmediğimi düşündüm. Camianın kanaat önderlerini her yerde topladım, yönetime sahip çıkmaları gerektiğini söyledim. Böyle bir destek görmediğim için bıraktım. Mayıs ayında da aday olmamayı düşündüm. Bundan sonra aday değilim. Seçilecek başkanı elimden geldiğince desteklerim. Haksızlık yapılırsa susmam. Çıkar cevaplarını veririm. İşler doğru giderken, yanlış giderken kanaat önderlerinin çıkıp konuşması lazımdı. Ben gerekli müdahaleleri yerine getiririm.”

‘Ben padişah değilim’

“Kimse kimsenin devamı değil. Burası padişahlık değil. Ben de padişah değilim. Geldiğimiz günden beri para arıyoruz. 2 tane ikinci başkanım var. Serdal Bey de Ahmet Bey de bunların şahididir. Biz hep mücadele ettik. Ben nasıl çözdüysem, onlar da öyle uğraşacaklardır. Aday olmaları bunu yapabileceklerini düşündüklerini gösterir. Aynı mücadeleyi vereceklerdir. Biz Beşiktaş’ın en kötü gününde işe başladık. En büyük yatırımlarını yapan yönetim olduk.”

‘Çebi benim ağabeyim’

“İsmail Ünal’ın önemli hizmetleri olmuştur. Hep uyumlu çalıştık. Stadın yapılmasında da payı olmuştur. Bizim mahallenin çocuğudur. Serdal Adalı ile 2013’te rakip olduk. Sonra birlikte çalıştık. Onun için hep yüz yüze bakacağız, birbirimizi kırmayalım diyorum. 1 seneden beri de birlikte çalıştık. Ahmet Nur Çebi benim ağabeyim. 6.5 sene birlikte görev yaptık. Önemli işlere imza attık. Çok önemli krizlerde birlikte mücadele ettik. Umarım önümüzdeki süreç onlar açısından iyi olur.”

Orman, Fulya’daki AVM’nin açılışına Avcı ve Atiba’yla katıldı.