Fikret Orman: Şampiyonluğu çok istiyoruz!

Beşiktaş Kulübü, Siyah-Beyazlı takımın eski futbolcusu Fabian Ernst ile altyapı çalışmaları konusunda iş birliğine gitti. Başkan Fikret Orman ve Fabian Ernst, altyapı çalışmalarıyla ilgili dün Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Orman, “Fabian, 3 yıllık süre içinde Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kurmuş bir oyuncu. Beşiktaş ailesinin bir parçası. Uzun süredir altyapıyla alakalı çalışmalar yapıyor. Danimarka İkinci Lig takımı Naestved Kulübü’nün de sahibi. Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde Beşiktaş Eğitim Akademisi ve eğitim kampları projelerimiz var. Fabian’ın koordinasyonunda çeşitli spor akademileri açacağız. Beşiktaş kültürüyle yetişen çocuklar, Beşiktaş ailesinin içinde olacak. Buradan yetiştireceğimiz çocukları altyapıya getirme projemiz var” diye konuştu.

‘Gülümseyen bir yapımız var’

Fikret Orman, altyapı anlaşmasının ardından transfer gündemiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Başkan, “Kanatta eksiğimiz vardı, transfer yaptık. Özellikle sol stoper konusunda bir niyetimiz var. Doğru maliyetle doğru transfer yapmak istiyoruz. Ağustos sonuna kadar süremiz var. Heyecanlı bir hocamız var, ekibiyle birlikte mutluluk saçıyor. Gülümseyen bir yapımız var. İşlerinde çok iyiler ve çok çalışıyorlar. Bu sene şampiyonluğu çok istiyoruz ve iddialıyız” dedi.

"Arda için niyetimiz yok"

“Arda Turan önemli bir oyuncu. Ancak Beşiktaş’a transferiyle ilgili hiçbir niyetimiz olmadı. Bu Arda’nın kıymetsiz bir oyuncu olduğu anlamına gelmez. Ancak Beşiktaş’ın o bölgelerde kıymetli oyuncuları var. Bizim transfer düşüncelerimiz başka mevkilerde.”

‘Dorukhan’la 2 yıl daha...’

“Dorukhan tam bir Beşiktaşlı. Sempatik, çalışkan, mütevazı. Beşiktaş’ı temsil eden bir figür. Beşiktaş’tan ayrılmasını kesinlikle düşünmüyorum. 1-2 sene daha oynaması lazım. Çok iyi yerlere geleceğine de eminim. Bize teklif geldi ama niyetimiz satmak değil. Bir gün Beşiktaş ve Dorukhan açısından bir menfaat olursa, o zaman konuşuruz. Şu anda takımımızda görmek istediğimiz gülen yüzlerden birisi.”

‘Burak, kaptanlığı kaldırır’

“Beşiktaş kaptanlığı, yönetim kurulunun karar vereceği bir konudur. 6 senedir birinci kaptanlığımızı Tolga Zengin yapıyordu. Kontratı bitti. Kendisine teşekkür ettik ve ayrıldık. Bu konu yönetim kurulunda konuşulmadı. Burak’ın karakteri, liderlik yapısı ve takımda gördüğü saygı nedeniyle kaptanlığı kaldırabileceğini düşünüyorum.”

‘Lecce, fotoğraf çektirdi’

“Burak’ın Beşiktaş’a ikinci transferi biraz zor oldu. Burak çok iyi bir Beşiktaşlı ve bizim konuşmamızda, Beşiktaş’ta futbol hayatını tamamlamak üzerine başladı. O şekilde de devam ediyoruz. Geçen sene 6 ayda sağladığı katkı ortada. Burak’ı bırakmayı düşünmüyoruz. Lecce kulübünden kimse gelip benimle konuşmadı ve benimle görüşmedi. Gelip stadımızın önünde fotoğraf çektirmeleri de hoş.”

‘9 kez tesadüf olmaz’

8 senedir ikinci yarıda Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Bu tesadüf olamaz. Yüzde 50 şans varsa, 8 kez bunun olmayacağını düşündüm ve 9.’su oldu. Bir sistemleri var ve bunu gördüm. Avrupa maçlarında hangi tarihlerin verileceği belli değil. Ancak iyi niyetli bir yönetim olduğunu gördüm. İnşallah bunu fiiliyata dönüştürürler.”