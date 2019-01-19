Fikret Orman: Şampiyon olacağımıza inanıyorum

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpte yönetime sıkıntılı bir süreçte geldiklerini belirterek, tarihi işlere imza attıklarını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Fikret Orman, Ankara’da kongre üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıya kulübün asbaşkanı Deniz Atalay, yöneticiler Hüseyin Mican ve Hakan Özköse de katıldı.

Orman, kongre üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Beşiktaş’ın çok zor bir döneminde göreve geldik. Çok sıkıntılı bir süreçti. Kıvılcım için morale ihtiyacımız vardı. Beşiktaş’ın potansiyeline güvendik ve bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.

Göreve 2012’de geldiklerinde kulübün zor durumda olduğuna değinen Orman, şunları kaydetti:

"Göreve ilk geldiğimizde gelirlerimiz ezeli rakiplerimizin gerisindeydi. O süreçte sorumluluk aldık, kimsenin kapısını çalmadan mücadele ettik ve tarihi işlere imza attık. Stadın iznini almak ve yapmak çok önemli bir olaydı. Moralimizi her zaman üst seviyede tuttuk. Çok kısa sürede stadımızı bitirdik ve orada şampiyonluk kutlamamızı yaptık. Kulübümüzün marka değerini artıran sponsorluk ve iş birliği anlaşmaları imzaladık ve ’Come to Beşiktaş’ sloganıyla dünyada gündem yarattık. Şu an üç büyük kulüp içinde en az borçlu kulübüz. Rakiplerimiz arazilerini sattılar. Biz hiçbir şey satmadık."

- "Kötü algılardan kurtulabilirsek şampiyon olacağımıza inanıyorum"

Başkan Orman, kendisi ve kulüp aleyhine kampanya yürütüldüğünü savunarak, kötü algılardan kurtulabilmeleri durumunda futbolda şampiyon olacaklarına inandığını aktardı.

Kongre üyelerinden destek beklediğini vurgulayan Fikret Orman, şöyle devam etti:

"Beşiktaş sadece benim değil hepimizin kulübü. Şahsıma ağır eleştiriler yapıldı. Yapanlar için değil ama yaptıranlar adına üzülüyorum. Kulübümüzün üstüne oynanan oyunlardan ve kötü algılardan kurtulabilirsek şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bunu hep birlikte başaracağız. Organize bir şekilde aleyhimde kampanya yürütülüyor. Biz sizler için mücadele ediyoruz. Sizlerden destek bekliyoruz. Yönetimdeyken istifade edemediğimiz insanlar ayrıldıktan sonra konuşmaya başlıyorlar. Beşiktaş’ın en önemli problemlerinden birisi bu. Görevdeyken hiçbir icraatı olmayan insanlar bizleri eleştiriyor. Beşiktaş halka açık bir şirket. Birçok kurum ve kuruluş tarafından denetleniyor. Yüzde 25 menajer komisyonu ödenirken kimse konuşmuyordu. Biz bu rakamı 7-8’e indirdik ama şimdi konuşuluyor."

Yapılanların şevkini kıramayacağını anlatan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Her gün Beşiktaş için çalışıyoruz. Mayıs ayında tarihi bir kongre yaşayacağız. Aday olmak isteyen herkes aday olmalı. Mayıstan sonra da Beşiktaş’a hizmet etmeye devam edeceğiz. Benim şevkimi kıramazlar. Camianın desteği benimle oldukça şevkim kırılmaz. Beşiktaş’ta gizli kapaklı iş olmaz. Moralimizi bozmaya çalışıyorlar. Eleştiri yapanların menfaat hesapları var. Bana ve yönetim kuruluma sahip çıkmanızı rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA