Fikret Orman: Mahmeye gitsinler

Gelirleri temlik ettirdiği, futbolcu ve menajerlere aşırı ödemeler yaptırıp kulübü batma noktasına getirdiği gerekçesiyle başkan Ahmet Nur Çebi’nin eleştirdiği, 305 milyon liralık zarar için ibra edilmeyen Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman suskunluğunu TRT Spor’da bozdu. Orman, “Ben Türkiye’nin en önemli başkanıyken ne ara ‘Paralar nerede başkan’ sorularına döndü. Bırakmamın en büyük sebebi, ‘Paralar nerede’ diye bağırmaları. Stadyumda insanlar bana düşmanca bakıyordu. Eğer o stadyumda geziyorlarsa benim sayemde” dedi.

‘Zarar ettiriyoruz deseydi!’

Oyuncu satmadan transfer yapamadıklarını belirten Orman, “Ahmet Bey diyor ki, ‘10 milyon TL kâr eden bir kulüp 307 milyon zarar yaşadı.’ 2012’de anonim şirketimizde Ahmet Nur Çebi yer almak istemedi. Vergi borçlarında şahsi sorumluluk isteniyor. Ben her 3 ayda lisans alırken, Vergi Dairesi’nde kefalet imzası attım. Atmasam imza alamaz. Toplantılara da Ahmet Nur Çebi gidiyordu. O dönemde de zarar açıklanıyordu. O zaman da çıkıp, ‘Biz kulübe zarar ettiriyoruz, Beşiktaş’a zarar veriyoruz’ deseydi ya” diye konuştu.

‘Avcı’ya destek olunmalı’

“Beşiktaş’ta başkan olduğum andan şimdiye kadar her şey temlik yoluyla yapıldı. Evraklarda sorun görüyorlarsa mahkemeye gitsinler. O dönemde finansmanı yönetiyordu, şimdi hiçbir şeyi bilmediğini söylüyor. Derdim Ahmet Nur Çebi’ye vurmak değil, doğruları söylemek için buradayım.” diyen Orman, şöyle devam etti: Beşiktaş Türkiye Kupası’nı önemsemez, esas hedefi şampiyonluktur. Gökhan Gönül’ün açıklaması hoşuma gitti. Her şeyden evvel başkan ve yönetim de bu organizasyonu iyi yönetmeye gayret etmeli. Abdullah Avcı’ya destek olunmalı.”