Fikret Orman: Limana varmadan gemi değişmez

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, dün yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Mevcut ekonomik şartların, ülke futbolunu geriye götüreceğini söyleyen Orman, yayıncı kuruluşla yapılacak olan görüşmeyle ilgili olarak da “Aynı gemideyiz. Herhangi bir sorun çıkacağını sanmıyorum” dedi ve ekledi:

‘Özdemir çok çalışıyor’

“İstişaresini yaptık. Kulüpler Birliği yetkilileri olarak ben, Adil Gevrek, Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Mehmet Sepil’le birlikte o yayıncı kuruluşla toplantıya katılacağız. Nihat başkan ve ekibi de çok arzulular, çok çalışıyorlar. Zor bir göreve geldiler. Gelir gelmez kulüp lisans talimatı, yayıncı kuruluşla olan problem gibi sıkıntıları vardı. Beraber komisyonlar kuracağız. Futbolun marka değerini yukarı çıkarma zorunluluğumuz var. Bunu yapmadığımız takdirde Türkiye, Avrupa’nın 6. büyük futbol ekonomisiyken, 2022-2023’te çok daha gerilere düşecek.”

‘Bugün görüşülecek’

“Ortada yapılmış bir ihale var. İhalenin şartları, teminatları, süreleri belirlenmiş vaziyette. Kabul edilmesi gereken bir gerçek var, bizim giderlerimizin büyük çoğunluğu döviz üzerinden. Gelirlerde ise yayın ihalesinin yarısı döviz, yarısı lira üzerinden.”

‘Disiplin için...’

“Yeniden yapılandırma kamuoyuna izah edilemedi. O süreç kötü yönetildi. Sanki kulüplere para aktarılıyormuş gibi algılandı. Böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye’de finansal bir kriz var. Bankalar, yapmış olduğu bütün işlerde mevcut müşterileriyle yapılandırma yapıyor. Bu bir tek futbolla alakalı bir şey değil. Kulüplerin finansal durumunu düzeltecek, disipline alacak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz.”

‘Menfaatler korunacak’

“Devletimiz de bankalar da bu işe bu gözle bakıyorlar. Türkiye’de finansal bir kriz var. Yayıncı kuruluşun bununla alakalı sıkıntıları vardır, kulüplerimizin de durumları bu. Yayıncı kuruluşun yöneticileri bizim dostlarımız. Onların da haklı oldukları noktalar var. Bunu sadece ücret olarak görmemek lazım. Biz aynı gemide yola çıktık. O gemiyle öbür limana gideceğiz. O liman da 2022’de. Denizin ortasındayken başka gemiye bakmak, ne bizim açımızdan ne de onlar açısından doğru değil.”