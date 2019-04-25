Fikret Orman: Kaptan olarak jübile yapmalı

Burak Yılmaz’ın son haftalardaki inanılmaz performansı, yaklaşan seçim, yeni teknik direktör, transfer... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah-Beyazlı taraftarların ve camianın merak ettiği tüm konularla ilgili FANATİK’e özel açıklamalar yaptı.

İlk olarak Burak’la söze başladı. Başakşehir ve Sivasspor maçlarında zafer gollerini atan, ikinci yarıda çıktığı 11 maçta toplam 9 kez ağları havalandıran tecrübeli forvete övgüler yağdıran Başkan, “Burak beni hiç yanıltmadı. Ona zaten çok inanmıştım. Buraya gelişinde de Beşiktaş duruşu gösterdik. Bütün tepkileri üstüme alıp, transfer ettik. Bu konuda gerek Trabzonspor Kulübü, gerek Burak da bize olumlu karşılık verdiler” dedi.

‘Geç kalınmasaydı...’

Yaz döneminde Burak’ı almayı istediklerini hatırlatan Fikret Başkan, “Aslında sezon başı bu transferi yapabilirdik ama şartlar oluşmadığı için olmadı. Eğer olabilseydi, alabilseydik, transferde geç kalınmasaydı zirvede yer alabilirdik. Burak’ı geç aldık ama bırakmayız. Umarım jübilesini kaptan olarak burada yapar” diye konuştu.

‘Kim adaysa açıklasın’

Beşiktaş’ta olağan genel gurul 12 Mayıs’ta yapılacak. Seçimde yeniden aday olacağını daha önce açıklayan Başkan, “12 Mayıs’a az bir süre kaldı. Aday olacak kim varsa, ekip ve projelerini ortaya koyar. Genel kurur da kararını verir. Yeter ki rekabet içinde güzel yarış olsun. Belden aşağı vurmalar, dedikodular, sırf gündem olayım diye içi boş icraatlar yapılmasın” ifadesini kullandı.

‘Biz kimseye bakmıyoruz’

Kartal son 5 maçını kazandı, zirve fark 6 puana indi. Gerçekçi hedef Şampiyonlar Ligi bileti gibi gözükse de, Beşiktaş şampiyonluğu da sonuna kadar kovalayacak. Orman’ın sözleri de bunu doğruluyor: “Sıralamaya göre en avantajlı olan, en tepededik takım (Başakşehir). Biz onlara bakmıyoruz. 5 maç, 15 puan. Önce hepsini kazanalım. Yapmamız gereken tek şey bu.”

‘Daha vakit uzun’

1 Haziran’da A Milli Takım’daki görevi resmen başlayacak Şenol Güneş sonrası yeni hocanın kim olacağıyla ilgili değerlendirmede bulunan Fikret Orman, “Hoca konusunda aceleci değiliz. Vakit uzun. Yabancı-yerli birçok isim ile temaslarımız oldu, oluyor. En iyi tercihi yapacağız. Ancak imza için kongre sonrasına randevu vereceğiz. Etik olan bu” dedi.

‘Çok adam almayacağız’

Siyah-Beyazlı yönetimi en çok zorlayan durum, tartışmasız ki kulübün içinde bulunduğu zor ekonomik şartlar. “Bütçe dengesini mutlaka kurmamız gerekiyor” diyen Orman, “93 milyon Euro’lardan, takım bütçesini 65 seviyelerine çekebildik. Yarı yarıya indirmeye bakacağız. Öyle çok fazla transfer yapmayacağız. Ayaklarımızı yere sağlam basmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Orhan Yıldırım