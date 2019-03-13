Fikret Orman Japon sponsorlarla görüştü

Orman, Mainichi-Sponichi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Toshifumi Kawano ile Yönetim Kurulu Üyeleri Atsushi Narita ve Takeo Iwasawa’dan yapılan iş birliği anlaşmasından itibaren bugüne kadar yürütülen iletişim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Önümüzdeki dönem yapılacak iletişim çalışmaları hakkında görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda Beşiktaş'ın 2019 yazında Japonya’da yapması planlanan kampı hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının ardından Orman, Mainichi-Sponichi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Toshifumi Kawano ile Yönetim Kurulu Üyeleri Atsushi Narita ve Takeo Iwasawa’ya Beşiktaş forması hediye etti ve birlikte yemek yedi.