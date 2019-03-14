Fikret Orman Japon gazetecilerin sorularını yanıtladı

Beşiktaş'ın tanıtım faaliyetleri kapsamında bir dizi temasta bulunmak üzere Japonya’da bulunan Başkan Fikret Orman, Japon basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

14 Mart 2019, Perşembe 19:44
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Fikret Orman Japon gazetecilerin sorularını yanıtladı

Beşiktaş'ın tanıtım faaliyetleri kapsamında bir dizi temasta bulunmak üzere Japonya’da bulunan Başkan Fikret Orman, Japon basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Japon basın mensuplarına; Beşiktaş hakkında bilgiler veren Orman, Siyah Beyazlı kulübün tanıtım faaliyetleri ve futbol takımının Japonya’da yapmayı planladığı yaz kampı hakkında açıklamalarda bulundu.

Orman, toplantının soru-cevap bölümünde Japon basın mensuplarının; Kulüp, taraftarlar, Shinji Kagawa transferi, Spor Toto Süper Lig’in pazarlama faaliyetleri ve İstanbul hakkındaki sorularını cevapladı.

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