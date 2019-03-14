Fikret Orman Japon gazetecilerin sorularını yanıtladı

Beşiktaş'ın tanıtım faaliyetleri kapsamında bir dizi temasta bulunmak üzere Japonya’da bulunan Başkan Fikret Orman, Japon basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Japon basın mensuplarına; Beşiktaş hakkında bilgiler veren Orman, Siyah Beyazlı kulübün tanıtım faaliyetleri ve futbol takımının Japonya’da yapmayı planladığı yaz kampı hakkında açıklamalarda bulundu.

Orman, toplantının soru-cevap bölümünde Japon basın mensuplarının; Kulüp, taraftarlar, Shinji Kagawa transferi, Spor Toto Süper Lig’in pazarlama faaliyetleri ve İstanbul hakkındaki sorularını cevapladı.