Fikret Orman: Hepimiz suçluyuz

Bu sezonki kötü sonuçlar nedeniyle Güneş’i eleştiren yöneticilere, “Tek suçlu hoca değil” diyerek karşı çıkan Orman’ın, “Maddi anlamda kötü bir dönemden geçiyoruz. Şenol Hoca ile iki sene üst üste şampiyon olduk. Kaldı ki, ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir çok önemli oyuncuyla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e en büyük destek siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman’dan geldi.

2017 yılından beri ismi milli takımla geçen ve 1 Haziran 2019’dan itibaren geçerli olmak koşuluyla Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlılar tarafından eleştirilirken, hocayı tenkit eden yöneticilere cevap Fikret Orman’dan geldi.

Orman’ın, “Kulüp olarak maddi anlamda kötü bir dönemden geçiyoruz. Tek suçlu hoca değil... Başarısızlıkta hepimizin payı var. Başarıda ortaksak bu duruma da ortak olmalıyız. Şenol Hoca ile iki sene üst üste şampiyon olduk. Kaldı ki, ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok önemli oyuncuyla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık” dediği bildirildi.

‘Kötü ayrılmayalım’

Başkanlığa geldiği günden beri, anlaştığı hocalarla mukavele sonuna kadar devam etmeyi tercih ettiği için Şenol Güneş ile yollarını ayırmak istemeyen Fikret Orman’ın, “Eğer bir ikincilik şansımız varsa, bu hedefe bir tek Şenol Güneş ile ulaşabiliriz. Gitmesi durumunda hoca arayışına girmek zorundayız. Hoca istikrarı her zaman önemli... Kendisi bırakırsa bir şey diyemem ama biz yönetim olarak Şenol Güneş’in arkasında olmalıyız. Kötü ayrılmamalıyız. Bize önemli başarılar yaşattı. Aynı zamanda Beşiktaş da ona çok şey kattı” ifadelerini kullandı. (Skorer)