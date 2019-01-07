Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, TFF Hakem Semineri’nde bir konuşma yaptı.

Zor bir iş yaptıklarını belirten Başkan Orman,

“Kamuoyu önünde tenkit açık bir iş. Kolay bir iş olsa bu topluluk burada olmaz. Bu zorluğu yönetmek zorunda olduğumuz için buradayız. Ülkemizde bu işi yapmak çok zor. Hakemlerimiz çok konuşuluyor. Esasında futbolda hakemlik yardımcı bir unsurdur. Ana unsur oyunculardır. Ama ülkemizde bu maalesef farklı. Hakemlik çok fazla konuşuluyor. Bize düşen bunu yönetmek. Bu marka değeri, hepimizi ilgilendiren bir şey. Ülkemizin hakemleri kötü, futbolcuları iyi gibi bir durum yok. Marka değeri bu ailenin parçası. Sizlerin performansı bu durumu çok önemli hale getiriyor. Sizlerin kararlı durmasını bekliyoruz. Bizlerin beklentisi o. Oyuncularımız Avrupa'da yaptıkları iyi niyetli hareketler; ligimizde böyle gözükmüyor. Yurt dışından gelen oyuncular Türkiye'ye gelince bir anda değişim sağlıyorlar. Ben bunu çok iyi niyetli görmüyorum. Burada baskı altında değişik bir karar vermeniz; baskıyı daha çok artırıyor. Esasında hiçbir beklentimiz yok. Beklentimiz hakemlerin kararları çok etki etmesin ve oyuncular konuşulsun. VAR ile beraber teknoloji işin içine çok girdi. Sizin kendinizi çok daha iyi hazırlamanız gerekiyor. Puanlar şu an çok yakın birbirine. VAR bir sürü değişiklik getirdi. Hakem hataları azalmaya başladı. Zaten gözüküyor da. İkinci yarıda çok daha fazla baskı olacaktır. Sizler baskı altında kalmadan gördükleriniz, bildikleriniz üzerine karar verirseniz hepimiz için iyi olacaktır. Bu bir futbol ailesi, dönem dönem bir araya geliyoruz. Bizler korkulacak insanlar değiliz. Medeniyet içerisinde, saygı içerisinde birbirimizle görüşeceğiz. Bunlar hep bir çizgi içerisinde olacaktır. Daha yakınlaşmamız lazım. Buradan Yıldırım Başkana bir şey söylemek istiyorum; hakem hatalarının TV'de tartışılmaması gerekiyor. Buna bir şerh koymak lazım. Oyuncular hata yapıyor, teknik adam yapıyor, yönetici yapıyor. Hakemler de yapacak. Bizim beklentimiz hakemler etki altında kalmasın, baskı altında kararını değiştirmesin. Hepinize kolay gelsin. Hep beraber güzel bir lig yaşamaya çalışıyoruz. Allah size hakem şansı versin" şeklinde konuştu.