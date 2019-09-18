Fikret Orman: Geçmişi unutup önümüze bakalım’

Süper Lig’de yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş’ta, Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Abdullah Avcı dün sabah tesislerde bir araya geldi. Yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı ile birlikte antrenmanı izleyen Başkan Orman, Avcı ile durum değerlendirmesi yaparken, hem takıma hem de teknik ekibe moral verdi.

Gazişehir Gaziantep maçında Domagoj Vida’nın gördüğü kırmızı karttan sonra oynanan futbolun en önemli sorun olduğu yönünde fikir birliğine varan siyah-beyazlılar, tüm konsantrasyonunu Slovan Bratislava maçına odakladı. Slovan Bratislava maçıyla birlikte galibiyet serisi isteyen Başkan Orman ve Abdullah Avcı’nın, futbolculara geçmiş maçların üzüntüsü veya sevincinin en kısa sürede geride bırakılması gerektiğini aktardıkları öğrenildi.

Teknik patron Abdullah Avcı, Başkan Fikret Orman’la yaptığı görüşmenin yanı sıra kendi kurmayları ve futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Deneyimli hocanın, Gazişehir Gaziantep maçının tüm analizlerini detaylı bir şekilde masaya yatırdığı ve hataları tek tek anlattığı belirtildi.

Avcı’nın özellikle taç atışlarında takımın doğru pozisyon alamamasını eleştirdiği bildirildi. Bu durumu oyuncularına kapsamlı bir şekilde anlatan Abdullah Avcı’nın, Gazişehir maçındaki hataların bir daha tekrarlanmaması konusunda ciddi uyarılarda bulunduğu vurgulandı.

(Milliyet)