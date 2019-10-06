Fikret Orman: Enteresan bir lig

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u Burak yılmaz ve Diaby'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve 5 hafta sonra 3 puanla tanışmanın sevincini yaşadı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ta başkanlığı bıraktığını açıklayan Fikret Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Orman'ın açıklamaları:

"Camiamız üzerinde olumsuz bir hava vardı. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Ona sevinelim derken çocukların sakatlığına üzüldük. Allah tedavisi olan hastalıklar versin diyelim. En kısa sürede takıma dönmesini bekleyeceğiz. Futbolun içinde olan şeyler bunlar"

"Futbolcu hep oynamak ister. Zor bir süreç bekliyor. Bu arada iki tane milli takım arası var. Bu da avantaj olarak görülebilir ama devreyi kapattı gibi"

"Beşiktaş'ın çok daha yüksek puanlarda olması lazım. Ama lig enteresan bir lig. Bu bizde esen hava başka kulüplerde esmiyor. Bunu da Beşiktaşlılar kendi içinde sorgulamalı. Ben gideceğim, herhalde değişir"