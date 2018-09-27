Fikret Orman: "Dostane maç oldu"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi makamında ziyaret etti. Görüşmede derbiyi değerlendiren ikili, sonrasında açıklamada bulundu. Bekir Pakdemirli, spor kulüplerinin ülkeye hizmet için var olduklarını belirterek, “Bu takımlarımız yurt dışında bizi temsil ediyorlar. Fenerbahçe de Beşiktaş da çok iyi bir takım. Beşiktaş özellikle her Fenerbahçeli’ye ve her Galatasaraylı’ya aynı uzaklıkta, yani herkesin sevdiği ve sempatiyle karşıladığı bir takım” ifadelerini kullandı.

‘Darısı haftaya’

Pakdemirli, “Beşiktaş Türkiye’nin üç büyük takımından birisi. Hepimiz için önemli. Maçlarda sayılar, skorlar önemli değil, önemli olan dostluk kazansın. Bir gün Fenerbahçe kazanır, bir gün Beşiktaş kazanır, önemli olan dostlukların devamı” değerlendirmesinde bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman ise derbiyle ilgili olarak, “Ben galip gelmek isterdim, hiç olmazsa beraberlikle bitti. Bu spor netice itibarıyla. Sporcuların ve teknik adamların sahada yaptıkları bir şey. Biz başkan olarak her zaman olduğu gibi maçı seyrediyoruz. Medeni bir şekilde maç yaptık, beraberlikle bitti. İkinci yarı bizim stadımızda oynayacağız. Herkes galip gelmek ister. Ben dostane bir maç olduğu için mutluyum. Darısı haftaya” diye konuştu.