Fikret Orman dördüncü hocasının peşinde

Siyah-Beyazlılar’ın yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle bu dönemi ‘Feda Sezonu’ olarak adlandıran Orman, bu süreçte takımı Aybaba’ya emanet etti. Deneyimli çalıştırıcının yönetimindeki Beşiktaş, 2012-13 sezonunu Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerisinde üçüncü sırada tamamlamasının ardından Samet Aybaba’yla yollar ayrılmıştı. Aybaba’nın ardından takımın başına ise Hırvat teknik direktör Slaven Bilic’i getiren Orman, bir diğer deneyimli hocayla tam 2 yıl birlikte çalıştı

Peş peşe gelen 2 şampiyonluk

Kara Kartal’ın Slaven Bilic’in yönetiminde 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında Süper Lig’de üçüncü olarak tamamlamasının ardından Orman, Hırvat çalıştırıcıyla da karşılıklı olarak anlaşıp ayrılık kararı almıştı. Bilic’in ardından o dönem Bursaspor’la sözleşmesi sona eren Şenol Güneş’le el sıkışan Başkan Orman, kulübe başarılı hocanın yönetiminde Spor Toto Süper Lig’de üst üste 2 şampiyonluk yaşatmıştı. 2015-16 ve 2016-17’de gelen şampiyonlukların ardından 2017-18’de de Şampiyonlar Ligi’nde Güneş’le önemli başarılar elde eden Siyah-Beyazlılar, ligde ise sezonu dördüncü sırada tamamladı.

Yeni yönetim yeni teknik adam

Ligdeki beklenmeyen bu düşüşe rağmen Şenol Güneş’le 2018-19 sezonunda yola devam kararı alan Fikret Orman, bu dönem de Avrupa Ligi’ne grup aşamalarında veda edilmesi ek olarak Süper Lig’de üst üste yaşanan kayıpların ardından Güneş’le de ayrılık noktasına geldi. Şenol hocanın A Milli Takım’la Haziran ayından itibaren anlaşma sağlamasının ardından Orman, Mayıs ayındaki kongreyi kazanıp yeni sezona yeni yönetim ve yeni hocayla devam etmeyi hedefliyor.