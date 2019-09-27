Fikret Orman: Bizi hırsız yaptılar

Beşiktaş'ta beklenen yönetim kurulu toplantısı için Beşiktaş Park’a gelen Başkan Fikret Orman’a, bir grup taraftardan destek geldi.

Stat önünde toplanan grup, “Böyle ayrılık olmaz”, “Başkan Beşiktaş’ı bırakma”, “Sen ne yaptıysan, Beşiktaş için yaptın” pankartları açarken, “Bizi bırakma başkanım. Sen bunu hak etmedin” diye tezahüratlarda bulundu.

Orman ise kendisini bekleyen taraftarlara, “Bizi hırsız yaptılar. Ben emek verdim. Ben kanımı verdim. Paralar nerede diyorlar. Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı” diyerek isyan etti ve basın mensuplarına açıklama yapmadan Caner Erkin’le toplantıya gitti.