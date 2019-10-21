Fikret Orman: Başkanımıza destek olmamız lazım

Beşiktaş’taki 7,5 yıllık başkanlık dönemi dün itibariyle sona eren Fikret Orman, Akatlar Arena’da oy kullanan isimler arasında yer aldı.

Akatlar’a ailesiyle birlikte gelen Orman, “Hayırlı olsun bütün arkadaşlara. Demokratik bir seçim oluyor. Daha evvel de söyledim, bu seçim 1 gün. Seçimden sonra yeni yönetimin yaklaşık bin günlük icraat dönemi var. Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş’a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır” dedi.