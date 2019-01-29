Fikret Orman: 'Babama sorsaydım başkan olma derdi'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gece TRT Haber'de "Benim Annem Benim Babam" programının konuğu oldu. Başkan Orman, rahmetli babası Abdulkadir Orman'la olan ilişkisini anlattı. Orman, "Babamızla olan ilişkimiz çok seviyeliydi. Şimdiki nesil gibi değildik" dedi.

Başkan, "Beşiktaş'a aldığım dönem zordu. Beşiktaş başkanlığını kimsenin istediği bir dönem değildi. Kendi irademle karar verdim. Babama sorsaydım, babam olma derdi. Yaptığımız işlerle, başardıklarımızla babamın gurur duyduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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