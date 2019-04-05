Artvin’in Hopa ilçesinde devlet ve hayırsever işadamı Serkan Yazıcıoğlu'nun katkılarıyla yaptırılan anaokulunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hopalı İş Adamı Nedim Koyuncu, davetliler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İlçedeki Sundura Mahallesinde bin 490 metrekare arazi üzerine 2 katlı ve 8 derslik olarak inşa edilen anaokulun 1 milyon 46 bin liraya maliyetle yaptırıldığı belirtildi.

VALİ DORUK: OKULLAŞMA BAKIMINDAN ARTVİN ÇOK İYİ NOKTADA

Açılış töreninde konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, eğitim camiasına yeni bir okul kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Okullaşma bakımından Artvin’in çok iyi bir noktada olduğunu anlatan Vali Doruk, "Devlet yatırımlarının geldiği düzey bakımından da Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Devlet olarak bunları yaparken hayırsever vatandaşlarımızın da buna katkı vermesi hedeflerimizin gerçekleştirilmesi adına çok büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede hayırsever işadamımız Serkan Beye, kıymetli eşine, bu eğitim yatırımının buraya yapılmasını teşvik eden Sayın Fikret Orman beyefendiye teşekkür ediyorum" dedi.

FİKRET ORMAN: HAYIR İŞLERİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUM

Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman ise anaokulu açılışında yaptığı konuşmada, hayır işlerini çok önemsediğini ifade ederek, "Hayır işleri iyidir. İnsanlar kazandıkça, hayırlarda bulunduğu sürece gelirleri artar insanların duasını alırlar. Benin annem babam Hopalı, buraya çok büyük bağımlılığım var. Ailemin mezarlıklar burada sık sık gelmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"İYİ İNSAN OLMADAN İYİ BEŞİKTAŞLI OLUNMAZ"

Başkan Orman, Beşiktaş camiasının felsefesinin iyi insan olma temeline dayandığını ifade ederek şunları söyledi: "Bizim camiamızın özelliğidir. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. İlk önce iyi insan olacaksınız. Hayırlı işler yapacaksınız. Topluma faydalı bir şeyler yapmamız lazım. Maçlar bir gün kazanılır bir gün kaybedilir, ama yapmış olduğunuz bu eserler bizle beraber ahirete kadar devam edecek. Böyle bir camia mensubu olduğumu, böyle bir kardeşim olduğu için gurur duyuyorum Serkan'ı ve tüm ailesini tebrik ediyorum. Allah tekrar etsin diyorum."

YAZICIOĞLU: AMACIMIZ İNSANA YATIRIM YAPMAK

İş adamı Serkan Yazıcıoğlu amaçlarını insana yatırım yapmak kaydederek, şunları dedi: "Bu doğrultuda, eğitime yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu okuldan doktorlardan önce iyi insan ve iyi çocuklar yetişir. İyi insan olduktan sonra başına doktor unvanı geldiğinde zaten iyi doktor oluyorsunuz. Rahmetli Süleyman Seba'nın bir lafı vardı; 'İyi insan olunmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz'. Efsane başkanımızın bugün doğum günü Allah gani gani rahmet eylesin. Bu prensiple başlayan eğitime destek sevdamız devam ediyor. İstiyoruz ki yaptırdığımız okullarda çocuklarımız iyi eğitim alsın. Vatanına milletine hayırlı evlatlar olsunlar. Çünkü bu çocukların yarınlarımız."

Konuşmaların ardından anaokulu öğrencileri kısa bir gösteri yaptı. Program Vali Doruk ve beraberindekilerin kurdele kesimiyle sona erdi.

DHA



