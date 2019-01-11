Fikret Orman: “Antrenörlük zor ve zaman harcanan bir iş”

Beşiktaş Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Antalya Belek’te düzenlenen Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri’nde bir konuşma yaptı.

Yakın zamanda hayatını kaybeden ve Beşiktaş’ta önemli kupalarda imzası bulunan Metin Türel hakkında konuşan Orman, "Fotoğrafları görürken Dursun Bey'e de söyledim. Bir fotoğrafta babamla yan yanaydı. Müthiş derecede espritüel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Böyle bir ismin evlatları olmanın keyfi de var. Futbol ailesi eski ve herkes uzun zamandır birbirini tanıyor. Ben de çocukluğumdan beri bu ailenin içinde olduğum için tanıyorum herkesi. Antrenörlük zor bir iş ve zaman harcanacak bir iş. İnsanların ailesinden daha çok işine konsantre olduğu bir iş. Hiç şüphesiz zorlukların yanında keyifli olan tarafları da var. Temelinde bir ham madde yok, makine yok. Tek ham madde insan. Her geçen sene yeni jenerasyon, gençler ve genç sporcular geliyor. Kendilerini geliştirmeye yönelik mesleklerin başında teknik direktörlük geliyor. Teknoloji gelişiyor ve yeni genç kuşaklarla iletişim kurmak değişiyor. Değişmeyen tek şey insan psikolojisi. Burada teknik direktörlerimize çok önemli işler düşüyor. Oyuncuları yetiştirecek olan kişiler yeni antrenörlerimiz. Bizler ne kadar büyük statlar transferler yapsak da sahanının içerisinde olan insanlar değiliz. Taraftar gibi maçları seyreden insanlarız. Ülkemizdeki zorlukları bir kişiye veya bir bölüme verilecek durumda değil. Bu problemi hep beraber aşmamız lazım. İnsan yetiştirmekte, insan kazanmakta ve takım ruhu oluşturmak antrenörlerimize düşüyor. Günün sonunda o sporcuları doğru yönetmeniz, tesisler ve teknolojiden daha çok önem arz ediyor. Hepimizin sorumlulukları var. Bütün antrenör arkadaşlarıma kariyerlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.