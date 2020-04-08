Fikret Kuşkan mahkemeye başvurdu: Eski eşe 2 ay ceza

Fikret Kuşkan ile Bahar Kerimoğlu, 4 yıl süren evliliklerini 2009’da bitirdi. Kuşkan, boşandıktan yaklaşık 5 yıl sonra müzik öğretmeni Arsevi Özkara’yla evlendi. Ancak bu evlilikle birlikte eski eşiyle olan sorunları yeniden baş gösterdi. Bahar Kerimoğlu’nun açtığı davalarla gündeme gelen ikili arasında süren gerginlik yeni bir davaya konu oldu.

Kuşkan, Kerimoğlu’nun kendisine gönderdiği mesajlar ve yaptığı aramalar nedeniyle İstanbul 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak koruma talep etti. Dava dilekçesinde, Kerimoğlu’nun Kuşkan’a psikolojik şiddet uyguladığı öne sürülerek “Kuşkan’ın aile huzuru hedef alınıyor” denildi. Mahkeme, Kerimoğlu hakkında eski eşine 2 ay yaklaşmama cezası verdi. Kerimoğlu iletişim araçlarıyla da eski eşini rahatsız edemeyecek.

Bahar Kerimoğlu tarafından atılan mesajlar mahkemeye de sunuldu. Mesajların birinde Kerimoğlu şu ifadeleri kullanmış: “Gülünç ve zavallı her hareketin. Çocuğuna karşı sorumluluklarını adam gibi üstlen, kendi bencilliğinden, komplekslerinden sıyrıl. Onun mutluluğuna, huzuruna, sağlığına odaklan; yoksa tatillerde bile zor görürsün çocuğunu.”

Aile mahkemesi yapılan başvuru sonrası kararını verdi. Mahkeme, Kerimoğlu hakkında, eski eşine 2 ay boyunca yaklaşmama cezası verdi. Anılan süreçte Kerimoğlu, iletişim araçları ile de eski eşini rahatsız edemeyecek. Kararda, tedbirin ihlali halinde, 30 güne kadar zorlama hapsinin verileceği de ihtar edildi. Karara ilişkin ulaştığımız Fikret Kuşkan’ın avukatı Bahar Varol ise devam eden davalar nedeni ile açıklama yapmak istemediğini kaydetti.

Kaynak: Hürriyet