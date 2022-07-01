3+ yaşlı safkan İngiliz kısraklarının start aldığı koşu, 2100 metre mesafe çim pistte gerçekleştirildi.

2022 yılı Fikret Kaya Koşusu'nu, T. İzzet Aksoy'un sahibi olduğu, Alper Tepebaşı tarafından antrene edilen, Ali Duru / Murat Azizoğlu tarafından yetiştirilen 5 yaşındaki al kısrak Josephine (Luxor - Gloria / Mujdahit) aprantisi Erhan Aktuğ idaresinde kazandı.

Yarışta ikinciliği, Peaky Blinders (Justenuffhumor - Flight Attendant / Fliers Fantasy) elde ederken, Water Lily (Native Khan - Enhance / Entrepreneur) üçüncü, Aragona (Victory Gallop - Karatutkum / Bin Ajwaad) isimli safkan dördüncü ve Speedy Foot (Munnings - Chapeau Chic / Hat Trick) beşinci olarak Fikret Kaya Koşusu'nu tamamladı.

Koşunun galibi Josephine için bitiriş derecesi 2.09.76 olurken, farklar 1/2 Boy - 1,5 Boy - 3 Boy - 1 Boy şeklinde sonuçlandı.

Yarışın ardından düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi adına Yönetim Kurulu Üyemiz Can N. Güven'e plaketini, merhum Fikret Kaya'nın eşi Necla Kaya verdi. Törene, Genel Sekreterimiz Ahmet Özbelge ile davetliler de katıldı.

FİKRET KAYA

1943 yılında Sivas’ta doğan Fikret Kaya, 1955 yılında Ankara Hipodromu’nda çalışma hayatına başladı. Genç yaşta adım attığı atçılık camiasında, yeteneği ile kısa sürede jokey olan Kaya, birçok önemli yarışı kazandı. Ancak yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle jokeylik mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Atlara olan sevgisi ve ilgisiyle at yetiştiriciliğine yöneldi. Camianın duayenleri olarak bilinen eküri sahiplerinin yanında çalıştı. Bu yıllarda edindiği tecrübeleri antrenörlük ve at sahipliği yaptığı yıllarda kullanan Fikret Kaya, I. Mehter ve Anatoly gibi G1 Gazi Koşusu ve diğer birçok grup koşudan galibiyetle ayrılan başarılı safkanın antrenörlüğünü yaptı. Ayrıca yetiştirdiği ve sahibi olduğu Nuhbaba ile açık koşular da kazandı. Centilmenliğiyle de atçılık camiasında genç nesillere örnek olan Fikret Kaya’yı, anısına düzenlenen bu koşu vesilesiyle saygı ve rahmetle anıyoruz.