Fikret Engin kimdir, neden hayatını kaybetti, kaç yaşındaydı?

Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin hayatını kaybetti. Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı. Ölüm haberi sonrası Acun Ilıcalı ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşları da Fikret Engin için paylaşımlarda bulundu. Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin bir süredir gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

FİKRET ENGİN KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen Fikret Engin aslen Bursa’lıdır. Bursa’da dayısına ait bir kumaşçı dükkanında çalışmıştır. O dönemde Bursa AS TV yöneticileri tarafından keşfedilen Fikret Engin, Süper Fm, Star Tv ve Atv gibi kuruluşlarda çalışmıştır.

FİKRET ENGİN'İN HASTALIĞI NEYDİ

Fikret Engin'in 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ve gece saatlerinde hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.

Haberin yayılmasının ardından spor basını emekçileri ve sevenleri taziye dileklerinde bulundu. Fikret Engin, Murat Özarı ile birlikte TV8'deki Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınmıştı.

KADER ARKADAŞI MURAT ÖZARI SON DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI

Engin'in yıllarca birlikte program yaptığı kader arkadaşı Murat Özarı, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Canim kardeşim, kader arkadaşım yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor...Dualarınızı eksik etmeyin...Allah yardımcın olsun fikretim..." ifadelerini paylaşmıştı.

ACUN ILICALI: MEKANIN CENNET OLSUN

Televizyoncu Acun Ilıcalı da Fikret Engin'in ölüm haberi sonrası 'Mekanın cennet olsun' notuyla bir paylaşım yaptı.