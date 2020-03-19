FIFPro, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, korona virüs salgınından dolayı Türkiye'de futbol maçlarının ertelenmemesiyle ilgili olarak bildiri yayımladı. Yapılan açıklamada, FIFPro'nun korona virüs nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na liglerin ertelenmesi ve antrenmanların durdurulmasıyla ilgili olarak talepte bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Süper Lig'de yer alan yabancı futbolcuların bu durumdan rahatsızlık oldukları için kendileriyle iletişime geçtikleri belirtildi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanları ile korona virüs konusunda alınabilecek ilave tedbirleri görüşmek üzere toplantı halinde.

İHA