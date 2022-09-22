Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) yetkilileri, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ı ziyaret etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmeye FIFPRO Global Genel Sekreter Yardımcısı Stephane Burchkalter, FIFPRO Avrupa Genel Sekreteri Joachim Walltin ve Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz ile TPFD Hukuk Müşaviri Av. Mehmet Göktürk Aslan katıldı.

Ziyarette TFF ile FIFPRO arasında iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.



