H Grubu'nda Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, Uruguay'ı 2-0 yenerek grupta bitime bir maç kala Son 16'ya çıkmayı garantiledi. Portekiz'in gollerini, biri penaltıdan olmak üzere Bruno Fernandes ağlara gönderdi. Ancak Fernandes'in attığı ilk gol, büyük bir polemiğe neden oldu.

Ronaldo'nun Serie A'da attığı tüm goller

Fernandes, ilk golde ceza sahasına ortayı yaparken kaleye doğru yönelen topa Cristiano Ronaldo kafasını uzattı. Ronaldo'nun topa temas ettiği düşünülürken FIFA, golü Fernandes'e yazdı.

Cristiano Ronaldo, topa dokunduğunu söyledi.

Fernandes: Topa dokundu

90 dakika sonunda durumunu fark eden CR7 ise topa dokunduğunu belirten hareketlerde bulundu. FIFA resmi topunu üreten Adidas, toptaki sensörler sayesinde topa Ronaldo'nun dokunmadığını açıkladı. Portekiz Futbol Federasyonu ise golü, 37 yaşındaki kaptanın attığını göstermek adına kanıt sunma kararı aldı.

Fernandes ise "Ronaldo'nun topa dokunduğunu düşünüyorum. Amacım zaten ona pas atmaktı. Ancak golü kimin attığından ziyade bizim kazanmamız daha önemli" ifadelerini kullandı.



