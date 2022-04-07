2022 Dünya Kupası, 21 Kasım18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Bu ülkedeki hava koşulları nedeniyle tarihte ilk kez, dünya futbolunun 1 numaralı turnuvasında heyecan kış aylarında yaşanacak. FIFA, bu seçimi nedeniyle zaten futbol dünyasından büyük tepki çekmişti. İtalyan basınından gelen bir iddia ise futbolunun patronunun çok daha fazla gündeme gelecek bir değişiklik için çalıştığını öne sürdü. Corriere dello Sport Gazetesi, FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki maçları 90 dakika değil, 100 dakika oynatmayı planlıyor. Başkan Infantino ve yönetiminin bu konuyu tartışmaya açtığı iddia edildi.

IFAB onay verirse...

FIFA'nın bu değişimi planlamasının nedeninin, topun oyunda kalma süresi olduğu kaydedildi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) bu teklife olumlu yanıt vermesi halinde devrim niteliğindeki değişikliğin yapılabileceği belirtildi. Eğer 100 dakikalık maç planı hayata geçer ve beğeni kazanırsa, tüm dünyadaki futbol maçlarında da bu yönde değişiklik olabileği öğrenildi.