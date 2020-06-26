FIFA’dan TFF’ye 1.5 milyon dolar

FIFA koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar Dolar’lık destek paketi açıkladı. FIFA’dan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığı belirtildi. Federasyonlara birer, konfederasyonlara 2’şer milyon Dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500’er bin Dolar verileceği kaydedildi. TFF bu kapsamda 1.5 milyon dolar alacak.