2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verildi. Milli takımlarda yer almayan oyuncular bu arayı tatil yaparak değerlendirirken, takımlar yavaş yavaş toplanarak antrenmanlara başladı.

EKONOMİK SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Dünya Kupası için verilen arada takımlar da eksiklerini analiz ederek transfer planlamasına hız verdi. Pandemi döneminde ekonomik sorunlar yaşayan kulüpler, devre arasında kiralık ya da düşük bonservisli oyuncuların peşine düştü.

FIFPRO'DAN TÜRKİYE UYARISI

Profesyonel Futbolcular Birliği, yaz transfer döneminde futbolculara önemli bir uyarı yapmıştı. FIFPro yaptığı açıklamada, 'sistematik ve yaygın sözleşme ihlalleri' nedeniyle futbolculara, aralarında Türkiye, Yunanistan ve Çin'in bulunduğu ülkelere transfer olmama konusunda telkinde bulunmuştu.

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SÜPER LİG EKİBİNE YASAK GELDİ

Transfer sezonunun açılmasına günler kala Antalyaspor’a kötü haber geldi. Kırmızı beyazlı ekibin geçen sezon kadrosunda bulunan bazı futbolcular, alacakları için FIFA’ya başvurdu.

Başvuru sonucu Antalyaspor'un transfer tahtası kapatıldı.

İŞTE O İKİ İSİM

Antalyaspor’a transfer yasağını getiren isimlerse geçen sezon Başakşehir’den kiralanan Enzo Crivelli ile devre arasında Danimarka’nın Kopenhag takımına satılan Paul Mukairu.

FIFA CEZAYI BİLDİRDİ

İki futbolcunun talebini inceleyen ve haklı bulan FIFA, Antalyaspor’un transfer tahtasını kapatırken, kulübe de durumu bildirdi.

ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR

Antalyaspor’a transfer yasağı getiren Crivelli ve Mukairu’ya yapılması gereken ödeme miktarı da belli oldu. Antalya ekibi, iki futbolcuya 600 bin Euro'dan fazla ödeme yapmasıyla transfer tahtası açılacak.

ANTALYASPOR'UN BAŞI DERTTE

Sadece Crivelli ve Mukairu değil başka bazı futbolcuların da alacakları için FIFA'ya başvurduğu belirtiliyor. Antalyaspor, geçtiğimiz sezonun son 2 ayında bu yana futbolcu maaşlarını düzenli ödeyememiş ve primlerde de aksama olmuştu.

CRIVELLI ANLAŞMASI

Antalyaspor’un geçen sezon Başakşehir’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Enzo Crivelli, yıllık 1.2 milyon Euro maaş ile anlaşma sağlamıştı.

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Devre arasında Fransız ekibi St. Etienne’ye gönderilen golcü futbolcunun, yapılan anlaşma gereği Ligue 1’de oynadığı sürede hak edeceği maaşın da yarısını Antalyaspor ödemeyi kabul etmişti. Böylece Antalyaspor’un kasasından Crivelli için 900 bin Euro çıkması gerekiyordu.

MUKAIRU KOPENHAG'A SATILMIŞTI

Antalyaspor’a transfer yasağı getiren diğer isim Paul Mukairu ise Akdeniz ekibinin alt yapısından çıktı.

Geçtiğimiz sezon başında İngiltere’nin Notingham Forest takımından 2.3 milyon Euro’luk teklifi reddeden Antalyaspor, devre arasında futbolcuyu Danimarka’nın Kopenhag takımına 1.9 milyon Euro’ya satmıştı.

CRIVELLI'NİN SKOR KATKISI YOK

Antalyaspor’da yarım sezonda 14 maça çıkan Enzo Crivelli, skor katkısı yapamadı. Nijeryalı futbolcu Paul Mukairu ise Antalyaspor adına çıktığı 53 maçta 8 gol ve 2 asist üretti. (Ajansspor)

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