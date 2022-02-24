Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine futbol dünyasından tepkiler yükselirken, FIFA da yaşananlara sessiz kalmadı. FIFA'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki güç kullanımını kınadı.

FIFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA, Rusya'nın Ukrayna'da güç kullanımını ve her türlü şiddeti kınıyor. Şiddet asla bir çözüm değildir ve FIFA tüm tarafları yapıcı diyalog yoluyla barışı yeniden sağlamaya çağırıyor. FIFA ayrıca bu çatışmadan etkilenen insanlara desteğini ifade etmeye devam ediyor."

Açıklamada ayrıca FIFA'nın yaklaşan 2022 Dünya Kupası elemeleri için hem Ukrayna hem de Rusya'daki futbol meseleleriyle ilgili olarak yaşananları yakından takip etmeye devam edeceği belirtildi.

"Durum hakkında çok endişeliyiz"

FIFA Konseyi toplantısının ardından konuşan FIFA başkanı Gianni Infantino ise durum hakkında endişeli olduklarını belirterek, "Durum hakkında çok endişeliyiz. FIFA, bu düşmanlığa bir an önce son verilmesini bekliyor. Çatışmaları çözmek için güç kullanımını kınıyoruz. Barışın yeniden sağlanması için çağrıda bulunuyoruz. Saldırıya uğrayan ülke ile dayanışma içindeyiz. Futbol bir öncelik olmayı bırakıyor, ancak olabileceklerin sonuçlarıyla ilgilenme zorunluluğumuz var." sözlerini söyledi.



