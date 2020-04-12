Dünya futbolunda yaşanan corona virüs krizi sonrası transfer dönemine rahatlama geliyor. FIFA'da futbol direktörlüğü yapan James Kitching, Alman basınına durum değerlendirmesi yaptı.

Kitching, salgın nedeniyle transfer döneminde esneklik ve özel ayarlamalar getirileceğini açıkladı. Hatta ekstra bir transfer dönemi de gelebileceğini aktaran FIFA yöneticisi, "Üçüncü bir transfer dönemi Avrupa takvimine eklenebilir. Bu konuda esneklikler tanıyacağız" ifadelerini kullandı.

Erteleme sürelerinin ne kadar olacağı, liglerdeki aksama süreleri hesaba katılarak transfer dönemleri ve ek süreler için çalışma olacağı aktarıldı. (Skorer)