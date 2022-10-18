Giresunspor'da sıcak gelişme yaşandı. Karadeniz ekibi geçen sezonun devre arasında Brezilya'nın Gremio ekibinden 1,5 yıllığına Jean Pyerre'i kadrosuna katmıştı. Ancak 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun testis kanseri olmasının ardından oyuncunun sözleşmesi feshedilmiş ve genç futbolcu tedavisini geçirmek için ülkesi Brezilya'ya dönmüştü.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Giresunspor'da büyük şoka neden olan bu gelişmenin ardından ülkesine dönme kararı alan Jean Pyerre, sağlık durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Pyerre, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

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“Bazı durumlar bir işaret olarak hayatımızda olur. Tüm tetkikleri yaptıktan ve Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimden birinde küçük bir tümör tespit edildi. Durum hassas, ancak iyileşme olasılığı yüksek. Ve olacak. Benim kararım Brezilya’ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemin yanında tedavi etmek. En iyi şekilde iyileşmekten ve bu engeli aşmaktan yorulmanız için başka seçeneğim yok. Benimle bu anı yaşayan herkesin anlayışına minnettarım. Hadi bir savaş daha yapalım!”

FIFA'DAN CEZA

Tuttomercato'da yer alan habere göre FIFA, Giresunspor'a testis kanseri olan ve bu nedenle hiçbir maça çıkmadan tedavisi için ülkesi Brezilya'ya dönen Jean Pyerre nedeniyle 765 bin euro ve dönem transfer yasağı verdi. Yasağın nedeni olarak da oyuncuya herhangi bir maaş ödenmemesi ve sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi gösterildi.







