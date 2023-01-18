FIFA, Lucas Torreira'nın menajerinin imaj haklarını talep etmesi sebebiyle Galatasaray 'a verdiği geçici transfer yasağını kaldırdığını sarı-kırmızılı kulübe bilridi. Skorer'in haberine göre FIFA, geçici transfer yasğaını kaldırdığına dair belgeyi Galatasaray Kulübü'ne gönderdi. Galatasaray'ın transfer penceresi resmen açılmış oldu.

5 Ocak'ta Lucas Torreira'nın yetiştirme bedeli için Delfino Pescara kulübüne 18.236 Euro yatırıldı. Bankalardan bankasından kaynaklanan gecikme nedeniyle FIFA'dan Galatasaray'a geçici transfer yasağı gelmişti.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, ödemelerin yapıldığını FIFA'ya bildirmesinin ardından onay yazısı geldi ve Galatasaray'ın transfer tahtası açıldı. Galatasaray bugünden itibaren devre arası transferi yapabilecek.









NELER YAŞANMIŞTI?

Spor Toto Süper Lig 'de son 8 maçını kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray'a FIFA'dan transfer yasağı geldiğine dair haberler büyük şok etkisi yaratmıştı.

İddialara göre FIFA, Galatasaray'ın transfer tahtasını eski teknik direktör ve futbolculara hakedişlerini ödemediği gerekçesiyle kapattı. Galatasaray'da Domenec Torrent, futbolcular Ryan Babel, Sofien Feghouli, Omar Elabdellaoui'nin alacaklarını alamadığı iddia edilmişti.

Konuya ilişkin iddiaların aksine Galatasaray'ın FIFA’nın getirdiği geçici yasak Domenec Torrent, Omar Elabdellaoui, Feghouli ve Ryan Babel ile ilgili değil. Torreira'nın kişisel hakları ile ilgili bir durum söz konusu. Uruguaylı futbolcunun FIFA'ya 18 bin 500 dolarlık alacağı için başvurduğu öğrenildi.

Galatasaray, 18 bin 500 dolarlık ödenemeyi dün itibariyle Torreira'nın menajerine ödedi. FIFA'nın Galatasaray'a verdiği geçici transfer yasağını kaldırdı.







