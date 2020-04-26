FIFA’dan Federasyonlara destek

FIFA, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık olarak 150 milyon Dolar’lık finansal destek sağlanacağını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, futbol camiasını rahatlatmak adına üye 211 ülkeye ilk adımda yapılacak yardımlardan bahsedildi. Edinilen bilgiye göre her federasyonun 2019 ve 2020 yılları için hak edilmiş ödemelerinin yanı sıra ekstra ödemeler yapılacak. Her bir ülke için en az 500 bin Dolar’lık para yardımının yapılması hedefleniyor.

FIFA Başkanı İnfantino, federasyonlara yapılacak yardımları açıkladı.