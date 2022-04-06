FIFA, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'ndaki maçları 90 dakika yerine 100 dakika oynatmayı planladıkları yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. FIFA yayınladığı açıklama ile maçlarının uzunluğuna ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konu olmadığını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün yayınlanan bazı raporların ve söylentilerin ardından FIFA, 2022 Katar Dünya Kupası veya başka herhangi bir müsabaka için futbol maçlarının uzunluğuna ilişkin kurallarda herhangi bir değişiklik olmayacağını açıklığa kavuşturmak istiyor."

İddialar şu şekildeydi:

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre FIFA Başkanı Gianni Infantino ve yönetiminin, topun oyunda kalma süresini artırmak için maçların 90 yerine 100 dakika oynatılmasını planladığı iddia edilmişti.



