Korona süreci nedeniyle kurulan FIFA Konfederasyonlar Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Salgın nedeniyle alınan bazı kararlar şöyle:

-2022 Dünya Kupası elemelerinin maç takvimi değişecek.

- Kasım ayında Hindistan’da yapılacak olan FIFA U17 Kadınlar Dünya Kupası ertelendi.

-Panama-Kosta Rika ev sahipliğinde ağustos, eylül aylarında düzenlenecek FIFA U20 Kadınlar Dünya Kupası ileri bir tarihe alınacak.

-2020 Tokyo Olimpiyatı bir yıl ertelenince, 23 yaş sınırı olan olimpik futbol milli takımları için sınır 24 yaşa çekildi.