Geçtiğimiz sene de yine FIFA 18'in oyun mod'larından biri olan ve dünyanın farklı bölgelerinden oyuncuların kurdukları kadrolara karşı, tekli oyuncu mod'unda maç yapılabilen ve aldığınız puanlara göre hafta sonunda size ödüller veren Squad Battles mod'unda EA Sports büyük bir hataya yol açtı.

Bu modun ekranında, o kadroya sahip kişinin taktiksel dizilişi, oyun planı ve ülkesinin bayrağı bulunuyor.

Ancak Türkiye haritası, olması gereken Türkiye haritasına hiç benzemiyor. Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Erzurum'un kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi de FIFA 19'un yayımladığı Türkiye haritasında yer almıyor. Geçtiğimiz sene de aynı hata yapılmış ve konu ile ilgili EA'den ne bir düzeltme ne de bir özür gelmişti.

Kısa zamanda dünyaca ünlü oyun firmasının hem bir açıklama yapması hem de güncelleme ile bu büyük hatadan dönmesi bekleniyor.