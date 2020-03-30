FIFA turnuvasını Asensio kazandı

İspanya'da corona virüs salgınıyla mücadeleye maddi kaynak yaratmak için organize edilen FIFA 20 turnuvasını Real Madrid'i yöneten Marco Asensio kazandı.

Video oyun yayıncısı Ibai Llanos tarafından düzenlenen turnuvaya La Liga'daki 20 takımı temsilen o takımlarda oynayan futbolcular katıldılar ve kazanan Asensio oldu. Dizindeki ciddi sakatlık nedeniyle 2019-20 sezonunda forma giyemeyen 24 yaşındaki futbolcu, final maçında Leganes'ten Aitor Ruibal'i 4-2 devirdi ve mutlu sona ulaştı.

Ülkelerde futbol durmuşken rekabet duygusu kaybolmasını istemediklerinden dolayı FIFA turnuvaları bir hayli ilgi çekiyor.