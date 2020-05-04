FIFA mı? PES mi? 2 futbol oyununun karşılaştırması...

Nihat Uzel ve Caner Kolağasıgil'in hazırlayıp sunduğu E-Spor rehberi bu hafta spor oyunlarının en gözdesi FIFA ve PES'i inceledi. En çok merak edilen FIFA mı PES mi sorusuna yanıtı veren ikili her hafta Fanatik Youtube Kanalı'nda E-Spor'u gündeme getirmeye devam ediyor!