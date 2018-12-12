2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Team Wellington’ı penaltılar sonucu 4-3 yenen El-Ayn, 2. tura yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen 15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın ilk maçında, BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Ayn ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi’nin kazananı Yeni Zelanda temsilcisi Team Wellington karşılaştı.

El Ayn kentindeki Hazza Bin Zayed Stadı’nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan Team Wellington, Barcia’nın 11 ve Clapham’ın 15. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Team Wellington, Ilich’in 44. dakikada attığı golle farkı 3’e çıkardı ancak El-Ayn, 45. dakikada Shiotani ile skoru 3-1’e getirdi.

İkinci yarıda daha etkili olan taraf El-Ayn’dı. Ev sahibi ekip, Doumbia’nın 49 ve Berg’in 85. dakikada kaydettiği gollerle durumu 3-3 yaptı. Kalan bölümde gol olmayınca maç uzatmaya gitti.

30 dakikalık uzatma bölümünde de 3-3’lük skor değişmedi ve müsabakanın galibini belirlemek için penaltı atışlarına geçildi. El-Ayn, rakibine 4-3 üstünlük kurarak tur atladı.

El-Ayn böylece 15 Aralık’taki 2. turda, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Tunus ekibi Esperance’ın rakibi oldu.

2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 22 Aralık’ta başkent Abu Dabi’deki Zayed Stadı’nda oynanacak final maçıyla sona erecek.