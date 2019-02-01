FIFA Futbol Zirvesi İstanbul’da düzenlenecek

FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konuları yapıcı bir ortamda görüşmek ve tartışmak, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Kasım 2016’dan bu yana yapılan zirveye Türkiye ikinci kez ev sahibi olacak.

Etkinliklerin bitiminin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, 15 Şubat 2019 Cuma günü saat 17.30’da zirvenin yapılacağı Shangri-La Bosphorus Hotel’de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Medya mensupları için bilgilendirme:

Basın toplantısını takip edecek medya mensuplarının TSYD üzerinden akredite olması gerekiyor. Akreditasyon süreci, 12 Şubat 2019 Salı günü saat 12.00’de sona erecek. Basın toplantısını naklen yayınlamak isteyen medya kuruluşlarının, teknik ekipleri için akreditasyon başvurusu yapması ve yayın araçlarının plakalarını bildirmesi gerekiyor.