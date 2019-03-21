FIFA eNations Cup ile birçok ülke karşı karşıya geliyor

FIFA‘nın birçok ülkeyi karşı karşıya getiren etkinliği FIFA eNations Cup hakkında birçok bilgi paylaşıldı. 13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu dev organizasyon, İngiltere’nin Londra kentinde oynanacak. Her takımdan ikişer oyuncunun PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında bireysel ve 2v2 formatında kendini gösterebileceği FIFA eNations Cup’ta 20 ekip yer alıyor. Bu 20 ülke arasında Türkiye bulunmuyor.

FIFA eNations Cup’ta yer alacak ülkeler şöyle:

Arjantin

Avustralya

Brezilya

Cin

Danimarka

İngiltere (Ev sahibi ülke)

Finlandiya

Fransa

Almanya

Meksika

Hollanda

Yeni Zellanda

Norveç

Portekiz

Suudi Arabistan

Güney Afrika

İspanya

İsveç

Rusya

Amerika Birleşik Devletleri

Kaynak: Playerbros