FIFA eNations Cup ile birçok ülke karşı karşıya geliyor

FIFA‘nın birçok ülkeyi karşı karşıya getiren etkinliği FIFA eNations Cup hakkında birçok bilgi paylaşıldı. 13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu dev organizasyon, İngiltere’nin Londra kentinde oynanacak. Her takımdan ikişer oyuncunun PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında bireysel ve 2v2 formatında kendini gösterebileceği FIFA eNations Cup’ta 20 ekip yer alıyor. Bu 20 ülke arasında Türkiye bulunmuyor.
FIFA eNations Cup’ta yer alacak ülkeler şöyle:
Arjantin
Avustralya
Brezilya
Cin
Danimarka
İngiltere (Ev sahibi ülke)
Finlandiya
Fransa
Almanya
Meksika
Hollanda
Yeni Zellanda
Norveç
Portekiz
Suudi Arabistan
Güney Afrika
İspanya
İsveç
Rusya
Amerika Birleşik Devletleri
Kaynak: Playerbros