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FIFA eNations Cup ile birçok ülke karşı karşıya geliyor

FIFA’nın birçok ülkeyi karşı karşıya getiren etkinliği FIFA eNations Cup’a az bir süre kaldı.

21 Mart 2019, Perşembe 12:44
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FIFA eNations Cup ile birçok ülke karşı karşıya geliyor

FIFA‘nın birçok ülkeyi karşı karşıya getiren etkinliği FIFA eNations Cup hakkında birçok bilgi paylaşıldı. 13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu dev organizasyon, İngiltere’nin Londra kentinde oynanacak. Her takımdan ikişer oyuncunun PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında bireysel ve 2v2 formatında kendini gösterebileceği FIFA eNations Cup’ta 20 ekip yer alıyor. Bu 20 ülke arasında Türkiye bulunmuyor.

FIFA eNations Cup’ta yer alacak ülkeler şöyle:

  Arjantin

  Avustralya

  Brezilya

  Cin

  Danimarka

  İngiltere (Ev sahibi ülke)

  Finlandiya

  Fransa

  Almanya

  Meksika

  Hollanda

  Yeni Zellanda

  Norveç

  Portekiz

  Suudi Arabistan

  Güney Afrika

  İspanya

  İsveç

  Rusya

  Amerika Birleşik Devletleri

Kaynak: Playerbros

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