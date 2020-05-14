FIFA En İyiler Ödül Töreni iptal edildi

Avrupa'da neredeyse tüm liglerin durmasına neden olan corona virüs salgını, sadece maçlara değil spora ilişkin farklı alanlara da ket vurmuş durumda.

21 Eylül'de Milano'da gerçekleşmesi planlanan FIFA En İyiler Ödül Töreninin de iptal edildiği duyuruldu.

Her yıl düzenlenen etkinlik, bu yıl gerçekleşemeyecek olsa da 2020'nin en iyi oyuncularını ödüllendirmek adına FIFA'nın alternatifler aradığı belirtiliyor. Yapılan açıklamada, "İlk etapta 21 Eylül'de Milano'da yapılması planlanan FIFA En İyiler Ödül Töreni gerçekleşmeyecektir. FIFA, birkaç alternatif üzerinde çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.